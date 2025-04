Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 11 de abril

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (11), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 11/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

É preciso fazer os ajustes de contas com as pessoas pertinentes a cada caso, porque dessa forma você limpará o cenário e poderá avançar com alegria em seus projetos de vida. Evite deixar pontas soltas neste momento.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Defender seus interesses é legítimo, mas há um ponto em que você precisará fazer concessões, porque na mesa do jogo há interesses conflitantes e todas as pessoas envolvidas têm direito de defender os seus.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Agora é quando sua alma há de acentuar a busca de alegria, tomando o cuidado para que essa não seja produto de artificialidades que, no fim, iriam custar caro e dar efeitos contrários aos esperados. Isso não.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Faça o que esteja dentro do seu alcance, evitando se exigir algo que não poderia ser realizado agora, mesmo que o fervor das pretensões interiores diga o contrário, que você deveria dar tudo de si neste momento.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

O futuro é infinito e você não precisa se limitar a fazer planos que sejam executáveis no curto espaço de tempo de sua existência. Faça planos para a eternidade, permita que sua mente voe livre nessa direção. Aí sim!

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Defenda seus interesses, mas tenha em mente que há pessoas defendendo interesses que contrariam os seus também, e isso torna o cenário bastante conflitante. Não importa, administre a tensão com sabedoria.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Entendimentos e desentendimentos se misturam nesta parte do caminho, o ideal seria que houvesse mais acordos do que desacordos, mas do jeito que o mundo anda, de ponta-cabeça, seria muito pedir das pessoas envolvidas.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Parece estar tudo certo, mas sua alma anda tendo pressentimentos estranhos, que não podem ser confirmados, porque aparentemente está tudo certo, porém, continuam aí, atazanando a alma. O que fazer?

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Está disponível a oportunidade de estreitar laços com as pessoas que podem colaborar com seus planos, e todas juntas se beneficiarem, porém, como toda oportunidade, chega veloz e passa com muita rapidez.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Mantenha tudo em ordem e em andamento, porque ainda que você não sinta bem-estar e ache que ficar produzindo seja algo inglório, vale mais a pena manter tudo em ordem do que chutar o balde sem necessidade.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

As questões miúdas se tornam gigantes quando são negligenciadas, porque vão se acumulando ao longo do tempo, sem a devida atenção que as manteria em ordem. Não importa, em algum momento é possível colocar ordem.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03