Federasul adere à força-tarefa de Bento para revisão do Bolsa Família

Convidada pelo prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, a Federação de Entidades Empresariais do RS (Federasul) aderiu nesta quinta-feira (2) à força-tarefa para encaminhar pessoas que dependem do Bolsa Família ao mercado de trabalho, com oportunidades de empregos e qualificação dentro das empresas.

A Federasul gostou muito do projeto bento-gonçalvense e quer ampliar para os municípios onde as lideranças locais e os prefeitos “estejam dispostos a apostar no trabalho, na produção e na busca por excelência como forma de superação das dificuldades”.

Nas cidades onde as lideranças demonstrarem interesse, a Federasul se compromete a buscar empreendedores parceiros para colocarem dois carros à disposição da força-tarefa. A ideia é integrar a rede das filiadas da entidade com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico para mapear as vagas disponíveis.