Maior parte dos apostadores de bets tem entre 20 e 30 anos, aponta relatório do BC

Dados do Banco Central (BC) mostram que a maioria dos consumidores de jogos de azar e apostas no país tem entre 20 e 30 anos. O levantamento do órgão também informa que o valor médio mensal das transferências aumenta de acordo com a idade dos apostadores. Para os mais jovens, a média é em torno de R$ 100 por mês. Já para os usuários mais velhos, o valor supera R$ 3 mil mensais, segundo dados de agosto de 2024. As informações estão em relatório técnico do BC sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores.