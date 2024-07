Cerca de um milhão de pessoas atingidas pela enchente terão direito à devolução do ICMS da linha branca

A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) confirmou que foram identificadas cerca de 1 milhão de pessoas físicas atingidas pela enchente de maio e com direito à devolução do ICMS da Linha Branca. O levantamento foi feito de acordo com o Mapa Único do Plano Rio Grande (MUP RS), analisando endereços constantes nos cadastros de faturas de energia elétrica e telefonia, do CadÚnico e Portal do Servidor Público, além dos moradores que receberam o Auxílio Reconstrução do governo federal.