Após escalada na cotação ao longo da terça-feira, dólar encerra o dia em R$ 5,66

Após fechar a segunda (1º) em R$ 5,65, representando a maior alta em dois anos e meio, o dólar, que teve uma terça-feira (2) instável, atingindo a máxima de R$ 5,70, acabou encerrando em R$ 5,66, em cotação próxima a do dia anterior. A disparada no valor da moeda estrangeira ao longo do dia foi alavancada por críticas do presidente Lula ao Banco Central (BC) e pela ascensão de Donald Trump na eleição dos Estados Unidos, conforme análise da colunista Giane Guerra, de Zero Hora. No entanto, a manifestação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, arrefeceu a alta da divisa norte-americana.