Disparada do dólar é puxada por críticas de Lula e ascensão de Trump; entenda

O dólar não para de subir e enfrentará resistência para voltar a cair com as críticas do presidente Lula e com a ascensão de Donald Trump na eleição dos Estados Unidos. Aqui, Lula segue atacando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o que eleva a aversão do investidor estrangeiro ao risco de deixar seus dólares no Brasil, aumentando a inflação e afastando a volta do corte no juro brasileiro, o que é — veja só... — a crítica original do presidente da República.