Ajuste financeiro Com política econômica sob pressão, Lula se reúne com ministros do conselho orçamentário nesta segunda-feira Encontro deve decidir sobre medidas para detecção de gastos desnecessários. Colegiado é formado por Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento), Esther Dweck (Gestão) e Rui Costa (Casa Civil)