"Difícil de administrar" Brasil é uma "encrenca" e quem tem poder às vezes não faz a coisa certa pelo país, diz Haddad Ministro vem recebendo críticas de parte do setor produtivo por conta da MP que limita a compensação de créditos do PIS/Cofins. Nessa semana, sofreu derrota no Congresso, em um cenário de crescente desconfiança fiscal e piora nos preços dos ativos financeiros