Os problemas de acesso logístico à Capital e municípios do Interior gaúcho geram o desabastecimento de cédulas de dinheiro em alguns caixas eletrônicos e agências bancárias do Estado. A Tecban, maior rede de autoatendimento do país, responsável por esse fluxo junto à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) no Banco24Horas, informou, a pedido de GZH, uma lista dos bairros da Capital que contam com operações de saque de valores disponíveis.