A água ainda está alta e pode voltar a subir com a chuva dos próximos dias, mas a coluna pede licença para já falar um pouco em reconstrução. Em conversa longa com o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Claudio Teitelbaum, o empresário disse que o setor atuará em três fases nesta tragédia.