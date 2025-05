Banrisul anuncia novidades para cartão Banricompras Empresas

Banricompras Empresas traz vantagens para quem compra e para quem vende. Banrisul / Divulgação

Quem tem conta empresarial Banrisul agora tem limite turbinado no cartão Banricompras Empresas. Na prática, isso se traduz em uma maior margem, com compras parceladas em até 12 vezes ou pré-datadas em até 60 dias. O método também trabalha com o formato sem juros. Tudo desde que o fornecedor use a maquininha Vero.

Com isso, o cartão pode ser utilizado como capital de giro sem custo, se tornando alternativa ao limite bancário ou ao comprometimento do fluxo de caixa. Um pequeno mercado, por exemplo, pode usá-lo para abastecer seu estoque em atacado. Já uma pousada pode comprar material de construção para uma reforma. Enquanto um escritório de advocacia pode adquirir novos computadores e um restaurante, produtos hortifrutigranjeiros.

Veja outras vantagens que o cartão Banricompras Empresas oferece aos clientes:

1. Limite ampliado

Visando oferecer mais flexibilidade e recursos para apoiar o crescimento das empresas nas compras corporativas e potencializar oportunidades de negócios, o Banrisul aumentou os limites mínimo e máximo do Banricompras Empresas para uso nas modalidades parcelada e pré-datada para Pessoa Jurídica (PJ).

Agora, todos os clientes PJ com conta empresarial têm limite mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 50 mil. Os correntistas podem conferir os novos valores no extrato da conta, disponível nos canais de Home e Office Banking e nos ATMs.

2. Alternativa flexível

O Banricompras Empresas desponta como alternativa mais flexível a outros meios de pagamento. Em relação aos boletos, por exemplo, o vencimento tradicional de sete, 14 ou 21 dias passa a ser qualquer prazo dentro de até 60 dias – e ainda com parcelamento em até 12 meses.

Vale destacar ainda que, para vender a prazo com boleto, o fornecedor precisa fazer análise de crédito, sendo indispensáveluma estrutura administrativa para tal. Com o Banricompras Empresas, não é necessário fazer cadastro ou avaliar histórico. Basta realizar a transação que o recebível está garantido.

Os empreendedores que compram com cartão de crédito convencional, por sua vez, devem pagar a fatura em um único dia e com todas as despesas acumuladas – o que pode impactar o caixa. Com o Banricompras Empresas, é possível programar a melhor data de cada aquisição, com prazo de até 60 dias.

E mais: as companhias que vendem com Banricompras Empresas possuem MDR menor em relação ao cartão de crédito. Isso porque se trabalha com taxa a partir de 0,99%.

3. Diferentes perfis