Alguns caixas eletrônicos estão sem dinheiro e bancos limitam os valores para saque no Rio Grande do Sul. Ainda assim, não é um desabastecimento generalizado, garante o presidente da Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul (Asbancos), Irany Sant`Anna Júnior. O problema ocorre porque o bloqueio de rodovias dificulta a chegada de carros-fortes até as agências e os equipamentos.