A linha de crédito no valor de R$ 15 bilhões, extensiva às grandes empresas afetadas pelas enchentes de maio foi detalhada nesta quarta-feira (29) pelo governo federal. As novas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul geraram algumas dúvidas ao setor produtivo. Uma delas diz respeito a como deverá funcionar o cálculo do spread bancário — diferença entre o juro que os bancos recebem pelos empréstimos e o que pagam para captar o valor desses empréstimos.