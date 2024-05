No último sábado, 25 de maio, a indústria celebraria o dia, demarcado desde 1948 no calendário, para render homenagens ao segmento no país. Diferentemente de outros momentos, em 2024, a data coincidiu com a contagem inicial dos danos causados ao chão das fábricas pelas enchentes que afetam direta, ou superficialmente, as cidades gaúchas onde estão fixados 818 mil empregos, o que corresponde a 94% das vagas ativadas pelas linhas de produção do Rio Grande do Sul.