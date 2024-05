Um incêndio de grandes proporções atingiu a loja de vidros automotivos Autoglass, na Avenida José Aloísio Filho, no bairro Humaitá, zona norte de Porto Alegre, na noite deste domingo (26). Às 21h30min, o Corpo de Bombeiros informou que o fogo havia sido controlado e que as equipes estão no trabalho de rescaldos. Há cinco guarnições no local.