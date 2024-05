Foi adiada novamente a instalação de uma quarta bomba flutuante emprestada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na região da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 5 (Ebap 5), no bairro Humaitá, em Porto Alegre. A previsão era de que neste domingo (26), o equipamento começasse a funcionar para ajudar a escoar as águas, mas o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) confirmou que o serviço teve que ser remarcado para segunda-feira (27), pela manhã.