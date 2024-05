A equipe da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) segue trabalhando na instalação da terceira bomba de drenagem na região do bairro Sarandi, em Porto Alegre, neste sábado (25). De acordo com diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss, também há previsão para o remanejo das outras duas bombas do local.