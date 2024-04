As possibilidades de ascensão social a partir da educação, o valor do trabalho e o papel dos indivíduos na construção do futuro das sociedades nortearam uma série de discursos inspiradores na 37ª edição do Fórum da Liberdade, em Porto Alegre. Com o mote Histórias Admiráveis: o Poder do Indivíduo, o painel reuniu no palco o influenciador Murilo Duarte, do Favelado Investidor, o ex-jogador de futebol e empreendedor Paulo César Tinga, e o economista e deputado estadual de São Paulo Leo Siqueira. Fernanda Zaffari, diretora do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), mediou a conversa.