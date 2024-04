A desaprovação da atuação recente do Supremo Tribunal Federal (STF) foi o tema dominante do painel que encerrou o primeiro dia do Fórum da Liberdade de 2024. A conferência reuniu o ex-presidente Michel Temer, o ministro aposentado do Supremo Marco Aurélio Mello e o senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado.