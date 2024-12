Diogo Nogueira , 43, comentou sobre sua relação com a atriz Paolla Oliveira , 42, em entrevista à revista Quem publicada nesta terça-feira (17). Ela será uma das convidadas do novo programa de culinária do cantor, Diogo na Cozinha , do canal GNT.

— Eu me transformei em outro homem, em outra pessoa, e praticamente 80% disso tudo que aconteceu comigo foi da força que Paolla me mostrou, do tamanho que ela me mostrou que eu sou, do homem que eu sou — declarou ele.