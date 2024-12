"Depois da reconstrução, teremos um Estado melhor do que tínhamos antes", diz Leite durante evento na Capital

Nesta terça-feira (17), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez um balanço de 2024 e projetou a atuação do governo estadual no próximo ano, no evento Cenários 2025, da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre.

O encontro foi realizado no Instituto Caldeira, na zona norte da Capital, e recebeu convidados para discutir perspectivas políticas e econômicas no Estado e no Brasil.

Leite detalhou o trabalho do Executivo na enchente e a elaboração do Plano Rio Grande, conjunto de ações que já destinou R$ 4,1 bilhões para a retomada, reconstrução e resiliência climática do Estado.

Segundo o chefe do Executivo gaúcho, as ações de retomada beneficiarão setores estratégicos para o desenvolvimento gaúcho. Como exemplo, citou o caso da fábrica da Coca-Cola em Porto Alegre, atingida pela cheia em maio, que será reconstruída como uma das “mais modernas da empresa no país”, nas palavras dele. Cenário similar ocorre com a destinação de R$ 731 milhões para a melhoria da navegação gaúcha.

— As obras movimentam nossa economia direta ou indiretamente, o que traz como benefício a logística melhorada, reduzindo custos. Nos próximos anos, esse investimento trará melhores condições, geração de emprego, compra de maquinários, materiais e insumos. Depois da reconstrução, teremos um Estado melhor do que tínhamos antes — pontuou.

Leia Mais Saiba quando governo do RS vai quitar 13º salário do funcionalismo

Leite também defendeu que a atuação estadual frente às mudanças climáticas seja constante no longo prazo, com medidas efetivas e investimentos em prevenção, mitigação e resiliência.

— Não sabemos quando virá outro evento climático extremo, então temos de estar preparados. Precisamos ter governança que envolva a sociedade civil para que o próximo governador mantenha um grau de coerência nas ações de proteção e resiliência do Estado, para que não seja um eterno recomeço desse processo — pontuou.

O governador também abordou a dívida do Estado com a União. O pagamento foi suspenso por três anos em razão da enchente; por esse período, o valor pago será destinado para a reconstrução do RS, o que deve gerar um recurso próximo de R$ 14 bilhões no período, segundo o cálculo do governo estadual.

Leite celebrou que o valor será destinado para a infraestrutura e não para "evitar o colapso" das contas públicas, o que, segundo ele, ocorreu no passado.