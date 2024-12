Governo estadual detalha como vai investir R$ 731 milhões para melhorar a navegação do RS

No momento, está em andamento a dragagem do canal de Itapuã. Jürgen Mayrhofer / Secom/Divulgação

O governo estadual detalhou, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (13), o investimento de R$ 731,3 milhões que será feito na infraestrutura da navegação gaúcha.

O valor está previsto para estudos, melhoria do porto da Capital e dragagens do canal de navegação e do acesso ao porto de Rio Grande, que foram prejudicados na enchente de maio.

Desde a tragédia climática, quatro navios de carga ficaram encalhados na Região Metropolitana: um no canal do Furadinho, em Canoas, e três no canal de Itapuã, em Viamão.

— Temos três portos públicos, terminais e estaleiros que dependem das nossas hidrovias. Falar de dragagem é falar da infraestrutura necessária para que haja relações entre todas as empresas do Estado — disse Cristiano Klinger, presidente da Portos RS, empresa pública responsável pelo canal de navegação e pelos portos de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas.

Segundo o Executivo gaúcho, o repasse contempla apenas pontos por onde circulam navios de cargas. Entre os investimentos estão dragagens do acesso ao Porto de Rio Grande, que custará R$ 436,9 milhões e tem prazo de 18 meses.

Serão feitos o levantamento batimétrico e a dragagem dos canais artificiais da Lagoa dos Patos e Lago Guaíba, com R$ 254,4 milhões e tempo de conclusão de até 24 meses.

O porto da Capital receberá R$ 40 milhões para melhorias na infraestrutura e equipamentos de segurança e controle, em projetos que devem ficar prontos em até 18 meses.

O recurso já havia sido aprovado pelo comitê do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) — dispositivo para reconstrução do Estado que usa recursos da suspensão do pagamento da dívida com a União.

No momento, está em andamento a dragagem do canal de Itapuã, na Lagoa dos Patos, onde ocorreu um encalhe de navio em 8 de novembro.

Conforme a Portos RS, não há, no momento, navios parados no canal de navegação devido ao assoreamento de corpos hídricos.