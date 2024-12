Publicados editais para dragagem emergencial de canais e batimetria de todas as hidrovias do RS

Foi lançado o edital para fazer a batimetria que falta de todas as hidrovias que precisam ser dragadas no Rio Grande do Sul . Trata-se do estudo que mostra quanto de sedimentos precisam ser retirados. A seleção das empresas será pelo menor preço, informa o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella. A vencedora executará levantamentos hidrográficos dos canais da hidrovia da Lagoa dos Patos, Lago Guaíba, Rio Jacuí e seus afluentes.

Com a demora do que foi prometido pelo governo federal por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), o governo do Estado submeteu ao conselho do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) a solicitação do recurso para a dragagem de todas as hidrovias gaúchas. O fundo, criado com a suspensão da dívida do Estado com a União, liberou então o aporte de R$ 731 milhões. Já está sendo feita a dragagem do canal de Itapuã, que estava em pior situação e os navios estavam encalhando.