Foi publicada no Diário Oficial do Estado a liberação dos R$ 731 milhões para a dragagem das hidrovias do Rio Grande do Sul. O dinheiro veio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), com recurso da suspensão da dívida do Estado com a União após a enchente. A proposta de destinação foi feita pelo secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, e aprovada pelo comitê do fundo.