Contratada empresa que fará dragagem do canal onde navios têm encalhado

Foi contratada a empresa que fará a dragagem emergencial do canal de Itapuã, onde navios têm encalhado nas últimas semanas. Será a Ster Engenharia, informa o presidente da Portos RS (empresa pública do Estado), Cristiano Klinger, que integra a missão gaúcha aqui em Tóquio, no Japão. É a mesma que foi contratada pela Braskem para o trabalho de urgência para retirada de sedimentos do canal de Furadinho, que comprometia o funcionamento do polo petroquímico de Triunfo.