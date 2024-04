A necessidade de reformas, os problemas do patrimonialismo e a dificuldade de manter sequência de crescimentos no país dominaram o debate de ideias em uma das primeiras palestras no Fórum da Liberdade, que começou nesta quinta-feira (4), no Centro de Eventos da PUCRS. Com a temática “Eterno país do futuro?”, o painel contou com a presença do ex-presidente do Banco Central (BC), Gustavo Franco, do economista e ex-presidente do Insper Marcos Lisboa e da economista Zeina Latif, sócia-diretora da Gibraltar Consulting.