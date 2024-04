Convidado a falar no almoço do Fórum da Liberdade, depois da palestra do economista-chefe do BTG, Mansueto Almeida, ex-integrante da equipe econômica de Michel Temer, o governador Eduardo Leite sentiu-se à vontade para rebater as críticas dos liberais à sua proposta de "recomposição de receitas" pelo aumento do ICMS ou corte de benefícios fiscais. Mansueto deu a deixa aos elogiar as reformas que Leite conseguiu aprovar no primeiro mandato.