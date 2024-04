O melhor que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, poderia fazer para preservar o governo do desgaste seria pedir demissão até que sejam concluídas as investigações sobre o escândalo da compra de respiradores quando era governador da Bahia. Os 300 respiradores, pelos quais o governo da Bahia pagou R$ 48 milhões, nunca foram entregues. A denúncia é antiga, mas o fato novo foi o surgimento do nome do ministro no acordo de delação premiada da empresária Cristiana Taddeo, da Hampcare.