Depois de se submeter, em março, a uma cirurgia para retirada de um nódulo mamário, a vereadora Mônica Leal usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para informar que vai se submeter a sessões de radioterapia. O exame anatomopatológico do nódulo detectou câncer em estágio inicial, sem metástase e com 100% de chances de cura.