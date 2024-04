O avanço do Partido Liberal (PL) provocou mais uma baixa no Progressistas (PP) do Rio Grande do Sul: o ex-deputado Sérgio Turra, que na última eleição ficou na primeira suplência entre os candidatos a uma vaga na Câmara, aceitou o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro e mudou de lado. A aproximação com Bolsonaro falou mais alto do que a história do pai, Francisco Turra, no PP.