Depois de ser surpreendido com a saída da vereadora Comandante Nádia, que assinou ficha no PL, o Progressistas (PP) reagiu e conquistou o presidente da Câmara de Porto Alegre, Mauro Pinheiro (PL). Com a troca, que será formalizada nesta quarta-feira (3), às 19h, em um jantar no Chalé da Praça XV, o PP fica com dois vereadores e espera conquistar uma terceira, a psicóloga Tanise Sabino, eleita pelo PTB, que virou PRD na fusão com o Patriota.