Diante de dezenas de manifestantes, boa parte deles agricultores que vieram em caravanas do Interior, empresários e políticos se revezaram em carro de som na frente do Palácio Piratini nesta segunda-feira (1º) para protestar contra o aumento de impostos. Com discursos inflamados, os líderes repudiaram tanto o corte de incentivos fiscais como a proposta de elevar o ICMS.