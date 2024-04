Há fotos que falam mais do que as palavras, sobretudo na política. A imagem do último encontro do prefeito Sebastião Melo com o presidente do PL de Porto Alegre, Luciano Zucco, e com os vereadores Comandante Nádia, Jessé Sangalli, Fernanda Barth e Alexandre Bobabra diz tudo: o apoio do PL está garantido. O vereador Mauro Pinheiro só não está na foto porque chegou atrasado.