Mais uma peça se encaixa no quebra-cabeça da sucessão em Porto Alegre e explica os últimos movimentos no PL: a vereadora Nádia Gerhard, que usa o codinome de Comandante Nádia, aproveitou a janela partidária e deixou o Progressistas (PP). Bolsonarista convicta, Nádia vai para o PL com o objetivo declarado de ser candidata a vereadora, mas pode se tornar opção para a chapa majoritária, concorrendo a prefeita ou a vice.