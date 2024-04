Acabou o suspense: a deputada estadual Nadine Anflor não será candidata a prefeita de Porto Alegre, como gostaria seu partido, o PSDB. Nadine nunca disse que seria, mas o governador Eduardo Leite manteve até dias atrás a esperança de que mudasse de ideia. A deputada teve uma conversa definitiva com ele e com a presidente do PSDB, Paula Mascarenhas.