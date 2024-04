Uma investigação da Polícia Federal (PF) aponta indícios que ligam Rui Costa (PT), atual ministro-chefe da Casa Civil, a possíveis irregularidades em um contrato de compra de respiradores para o Estado da Bahia durante a pandemia de covid-19 no valor de R$ 48 milhões. À época, ele era governador do Estado. Rui Costa nega as acusações. A informação foi divulgada pelo portal Uol.