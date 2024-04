O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello criticou a tese das Forças Armadas como poder moderador no país. O julgamento virtual na Corte vem de uma ação protocolada pelo PDT para impedir que o Artigo 142 da Constituição Federal seja utilizado para justificar o uso do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para interferir no funcionamento dos três Poderes da República.