O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reúne-se nesta terça-feira (26) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da renegociação da dívida do Estado com a União. A reunião terá início às 8h e será realizada na sede do Ministério da Fazenda, em Brasília. A secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana, deve acompanhar Leite no encontro, que também deverá ter a presença dos outros governadores do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).