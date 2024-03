O governo federal anunciou nesta sexta-feira (22) que irá bloquear R$ 2,9 bilhões do orçamento dos ministérios. A limitação de gastos não obrigatórios é necessária para o cumprimento da meta de déficit zero. A iniciativa consta no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente ao primeiro bimestre, divulgado pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento.