Quem tem o costume de utilizar o azeite de oliva no preparo dos pratos teve surpresas ao buscar pelo produto na prateleira do supermercado nos últimos meses. O item encerrou 2023 com alta de 37,1% nos preços — bem acima da inflação oficial, que foi de 4,62% no ano, segundo o IBGE. O que já era iguaria de poucos, pelo hábito, tornou-se quase artigo de luxo para quem já o consumia.