As plataformas marítimas que a Petrobras está desativando e que foram adquiridas em leilão pela Gerdau iniciam um novo momento do polo naval de Rio Grande. As estruturas serão desmontadas no estaleiro da Ecovix para se transformarem na sucata que abastece a siderúrgica de origem gaúcha. A primeira delas, a P-32, atracou nesta quinta-feira (14) no Rio Grande do Sul.