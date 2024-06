O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, desembarcou no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (28) para fazer a entrega de equipamentos que vão ajudar na reconstrução do agronegócio gaúcho afetado pela enchente. Também foi anunciada a criação de um Fundo Garantidor para dar suporte às atividades econômicas afetadas, entre elas a agropecuária.