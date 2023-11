Angélica iniciou as comemorações do seu aniversário em uma festa luxuosa na noite deste sábado (25), na sua mansão no Rio de Janeiro, com direito a celebridades e shows de artistas, como Alcione e Thiaguinho. A apresentadora completa 50 anos na próxima quinta-feira (30), data em que seu mais novo programa, 50 e Tanto, estreia no canal GNT.