Em quase 46 anos de carreira e 50 de vida, comemorados no próximo dia 30 de novembro, Angélica já foi considerada “a criança mais bonita do Brasil” por um concurso do Chacrinha, foi artista mirim e apresentadora de programas de auditório para crianças e adultos, ensinou o país inteiro a cantar que vai “de táxi”, viveu o lado bom e o ônus da fama, se apaixonou diversas vezes e se casou uma, carregando na barriga o primeiro de três filhos. Agora, a loira pede passagem para contar em primeira pessoa a sua história.