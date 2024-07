O tema da calvície esteve em alta nas últimas semanas por conta de Patrick Ribeiro, participante do reality show Casamento às Cegas. Na produção da Netflix, ele aparece sempre de boné para disfarçar a queda de cabelo, o que gerou deboche de uma colega do programa e repercussão nas redes sociais. A condição pode representar um problema para muitas pessoas e, embora seja mais comum em homens, também pode afetar as mulheres.