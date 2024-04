Praticamente toda mulher que considera ou já considerou fazer uso de DIU (dispositivo intrauterino), um dos métodos contraceptivos mais indicados por ginecologistas, ponderou sobre a dor do procedimento de inserção. Um movimento nas redes sociais, feito em sua maioria por mulheres norte-americanas, tem trazido luz ao assunto com vídeos no TikTok que mostram o momento em que elas colocam o dispositivo.