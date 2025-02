Corretivo, sombra e muito brilho: um passo a passo de make para o Carnaval

No embalo da tradicional Descida da Borges, foi dado o pontapé inicial para o Carnaval 2025 em Porto Alegre. Para os foliões, é uma ótima oportunidade para desopilar, ativar a criatividade e se expressar da forma que desejar.

Pensando nisso, compartilhamos um passo a passo de uma opção de maquiagem, feita pela maquiadora e treinadora das Competições do Senac-RS Amanda Bittencourt, para você arrasar no bloquinho.

Make brilhosa

Antes de começar a maquiagem, é importante preparar a pele. Comece aplicando tônico e hidratante por todo o rosto, com um cuidado especial na área dos olhos. Depois, escolha a base adequada ao seu tom de pele e fixe com pó translúcido. Em seguida, faça o contorno, aplique o blush e iluminador. Finalize com uma bruma de fixação. Agora, vamos ao que interessa!

1. Corretivo

Passo número 1 da maquiagem carnavalesca Gabriella Scott / Divulgação

Comece aplicando o corretivo nas pálpebras com uma esponja para uniformizar a cor e garantir que a sombra fixe melhor.

2. Sombra marrom na pálpebra móvel

Passo número 2 da maquiagem carnavalesca Gabriella Scott / Divulgação

Com um pincel de esfumar, deposite sombra marrom claro, dando batidinhas do meio até o final dos olhos fazendo leves arrastes com pincel em direção à sobrancelha para criar um esfumado na diagonal.

Para esfumar, opte por movimentos circulares nas bordinhas da sombra para tirar toda a marcação.

3. Contraste de sombras

Passo número 3 da maquiagem carnavalesca Gabriella Scott / Divulgação

Sombra um pouco mais escura: Com um pincel menor, aplique uma sombra marrom mais escura no canto externo dos olhos para um efeito mais intenso, puxando esta sombra também para diagonal no final dos olhos, ficando abaixo da primeira sombra aplicada.

Sombra escura: Use um pincel chanfrado e uma sombra marrom escura para criar um delineado esfumado rente à raiz dos cílios superiores. Se preferir, trace uma linha como um delineado para enfatizar o recorte na diagonal, mas lembre-se de esfumar as bordinhas.

Esfumado inferior: Aplique sombra marrom na parte inferior dos olhos rente à linha d’água, esfumando bem com movimentos vai e vem.

Pigmento/ brilho fino no canto interno dos olhos: Aplique pigmento dourado na parte interna da pálpebra até a metade para adicionar um toque de brilho. Além disso, coloque o mesmo produto logo abaixo da sobrancelha para iluminar o olhar.

4. Pedrinhas carnavalescas

Passo número 4 da maquiagem carnavalesca Gabriella Scott / Divulgação

Escolha os locais para colar as pedrinhas no contorno dos olhos. Aplique um pouco de cola de cílios e cole os brilhos delicadamente.

5. Hora de finalizar

Passo número 5 da maquiagem carnavalesca Gabriella Scott / divulgação

Com a maior parte da make pronta, finalize passando uma camada de máscara de cílios e um gloss labial.

Dicas de ouro