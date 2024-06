A queda da temperatura é capaz de provocar diferentes alterações no organismo, que podem ser potencializadas a partir de hábitos comuns de serem iniciados ou deixados de lado no inverno. Por exemplo, quando o frio chega, é quase universal a escolha por um banho com a água muito quente — quase pelando — ou o pensamento sugestivo de deixar a higienização para o dia seguinte. Porém, ambas as opções trazem efeitos indesejados.