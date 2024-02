As máscaras faciais ganharam força nas prateleiras das farmácias, nos consultórios dermatológicos, no conteúdo de influenciadoras digitais e, é claro, na rotina de autocuidado de muitas pessoas. As promessas do produto são várias, passando por garantia de hidratação, controle da oleosidade e até diminuição dos poros, entre outros benefícios. Mas será que os resultados são realmente efetivos?