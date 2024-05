Pare por um instante e imagine a sua casa sem um fogão. As paredes continuam em pé, a mesa segue com as cadeiras, o sofá ainda tem uma mantinha colorida para não manchar, as panelas ainda estão no armário. Talvez tenha uma ou duas goteiras quando chove, mas não há fogão. Não há como cozinhar, seja arroz, feijão, ovo, macarrão. Não tem como esquentar a água do chimarrão ou preparar as batatas da salada de maionese que acompanha o churrasco. Esse cenário pode ser distópico para quem tem o eletrodoméstico em casa, mas é a realidade de mais de 615 mil pessoas no Rio Grande do Sul hoje, segundo o relatório mais atualizado da Defesa Civil.